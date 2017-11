Der letzte Bulle Die Büchse der Pandora

Zwei Jahre sind vergangen und nichts ist mehr, wie es war: Weil Mick einen Einsatz vergeigt hat, fährt er wieder Streife, während Andreas eine Bilderbuchkarriere im LKA hingelegt hat. So richtig glücklich ist Andreas in seinem neuen Job aber nicht. Keiner der Kollegen schätzt ihn und sein Chef Koller glaubt sogar, Andreas will ihn erpressen. Dabei weiß Andreas gar nicht, womit. Kurz darauf stirbt Koller auf mysteriöse Weise. Während offiziell von Freitod gesprochen wird, tippen Mick und Andreas auf Mord.