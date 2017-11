Californication Ein Abend mit Freunden

Hank überrascht Karen mit einem romantischen Dinner in Charlies Haus. Die Stimmung zwischen den beiden hellt sich gerade auf, als plötzlich Julia vor der Tür steht. Karen lädt sie ein, zum Essen zu bleiben. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb blendend. Aus Hanks geplantem Versöhnungsabend wird also nichts. Überhaupt tauchen noch viele weitere Freunde auf und das Chaos ist perfekt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)