Lotte Tobisch kennt die Etikette wie keine andere. Schon lange vor dem Erscheinen des ersten "Elmayers" bewegte sie sich mit großer Eleganz durch die noble Gesellschaft. Von 1981 bis 1996 organisierte sie den Wiener Opernball. Heute ist die 91-Jährige kritische Beobachterin von sich selbst - 2016 erschien ihr Buch "Alter ist nichts für Phantasielose" - und den Vorgängen in ihrem Heimatland. Im Wahlkampf wurde sie aktiv und unterstützte öffentlich die NEOS. Ihren Humor hat Lotte Tobisch nie verloren. Zum dritten Mal ist die Wiener Salondame zu Gast in Willkommen Österreich.



Den satirische Blick auf das aktuelle Geschehen hat Michael Pammesberger mit Stermann und Grissemann gemeinsam. Seine Beobachtungen veröffentlicht der Karikaturist allerdings in Form von Zeichnungen. Seit 20 Jahren erscheint täglich eines seiner Werke im "Kurier". In seinem Buch "Great again!" hat Pammesberger die Zeichnungen des letzten Jahres gesammelt veröffentlicht. Welche Gesichter sind dem Künstler besonders ans Herz gewachsen? Von wem fiel ihm der Abschied besonders schwer? Stermann und Grissemann treffen am Dienstag in Willkommen Österreich den Karikaturisten Michael Pammesberger.