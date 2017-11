Grey's Anatomy Folge deinem Instinkt!

Bei der Explosion eines Tankwagens auf der Autobahn werden zahlreiche Menschen verletzt. Unter den Unfallopfern sind auch ein Junge und seine Eltern. Während Ethan glimpflich davonkommt, trägt seine Mutter schwere Verletzungen davon. Deshalb nimmt sich Owen des Jungen an. In der Zwischenzeit kümmern sich Meredith und Jo um Casey, die davon überzeugt ist, dass ihr Sohn an einer schweren Krankheit leidet.

