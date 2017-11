The Big Bang Theory Das emotionale Au├čenklo

Sheldons Computer gibt allmählich den Geist auf. Um wieder ungestört per Videochat miteinander plaudern zu können, überrascht Amy ihren Freund kurzerhand mit einem neuen Laptop. Als die Frage aufkeimt, was mit dem Altgerät passieren soll, lüftet Sheldon ein schockierendes Geheimnis. Ohne zu zögern, fällt indes Raj seinen Freunden in den Rücken, als Leonard und Howard eine einmalige Gelegenheit nutzen, sich eine kleine Auszeit von ihren Ehefrauen zu nehmen.