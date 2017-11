Shaun, das Schaf Ausverkauf

Der Bauer hat den Straßenverkauf begonnen. Auf einem kleinen Stand bietet er Obst und Gemüse aus seinem Garten an. Bitzer soll das Geschäft für einen Tag übernehmen, beginnt sich dabei aber bald zu langweilen. So übergibt er die Aufgabe an Shaun und ruht sich mal am Pool ordentlich aus. Das gewiefte Schaf entdeckt dabei sein Verkaufstalent und bringt mit Hilfe der gesamten Herde beinahe den gesamten Besitz des Bauern unter die Leute.