Rauchensteiner wird sterben. Bald, wenn er keine neue Leber bekommt. Der Milliardär lässt sein korruptes Beziehungsnetz spielen und doch bewegt sich sein Name auf der Transplantationsliste keinen Millimeter nach oben.



Für seine Sippschaft ein deutliches Signal, die eigenen Erbansprüche zu regeln. Kralicek, Rauchensteiners Mann fürs Grobe, macht sich an die Besorgung eines geeigneten Organs. Koste es was es wolle.



Koproduktion ORF/Superfilm

Hauptdarsteller Udo Kier (Rauchensteiner)

Sunnyi Melles (Liane)

Nora von Waldstätten (Jana)

Nicholas Ofczarek (Zeno)

Manuel Rubey (Jakob)

Edita Malovcic (Tania)

Ursula Strauss (Barbara Brunner)

Thomas Stipsits (Herwig Brunner)

Schauspieler Robert Palfrader (Kralicek)

Simon Schwarz (Wolfgang Tscheppe)

Cornelius Obonya (Dr. Schober)

Herbert Föttinger (Bürgermeister)

Johannes Krisch (Kommander)

Florian Teichtmeister (Martin)

Yohanna Schwertfeger (Kerstin)

Michael Maertens (Severin Sonnborn)

Carlo Ljubek (Rasko)

Raimund Wallisch (Ferry)

Buch David Schalko

Regie David Schalko