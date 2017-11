Unforgettable Im Sumpf von Long Island

In den Hamptons wird die Leiche der 23-jährigen Studentin Shelly am Strand angespült. Eliot Delson beauftragt Carrie und Al mit dem Fall. Die beiden sind darüber hocherfreut, dürfen sie doch in Delsons luxuriösem Anwesen wohnen. Zuerst gehen die Ermittler davon aus, dass Shelly das 15. Opfer des 'Long-Island-Serienkillers' sei. Doch bald kann diese Vermutung widerlegt werden. Shelly hatte kurz vor ihrem Tod für eine Catering-Firma im Haus des reichen Unternehmers George Mortimer gearbeitet.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)