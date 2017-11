Criminal Minds: Beyond Borders Auftakt zu Staffel II!

Als in Tansania 23 Mitglieder der Brunswick Missionskirche spurlos verschwinden, wird die Spezialeinheit mit dem Fall beauftragt. Nachdem keine Lösegeldforderung eingeht, wurden die Vermissten offenbar nicht von Rebellen entführt. Schon bald stoßen die Ermittler auf Ungereimtheiten bei den Finanzen der radikalen Sekte. Doch dann wird plötzlich die Leiche eines Mitglieds, Jacob Ross, gefunden, die erhebliche Abwehrspuren aufweist. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Alec Smight

Jeden Montag neue Folgen von Staffel II

"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



