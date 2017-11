Judy Moody und der voll coole Sommer ("Judy Moody and the Not Bummer Summer")

Herzerfrischender Ferienspaß nach der populären Jugendbuchreihe von Megan McDonald. Die junge Jordana Beatty erlebt mit ihrer Clique bei Comedy-Profi Heather Graham als schräger Tante den coolsten Sommer ihres Lebens. Beste Unterhaltung für die ganze Familie!



Judy Moodys Aussichten auf einen tollen Sommer sind mehr als enttäuschend. Die meisten aus ihrem Freundeskreis sind weg und verbringen die Ferien in einem Zirkus-Camp oder auf einer abenteuerlichen Reise nach Borneo. Judy und ihr Bruder hingegen müssen die Zeit bei ihrer exzentrischen Hippie-Tante Opal totschlagen. Aber Judy gibt nicht auf. Mit ihrer verbliebenen Bande veranstaltet sie einen Punktewettbewerb für mutige Aktionen. Wer als erster 100 Punkte hat, gewinnt. Jetzt steht einem coolen Sommer nichts mehr im Wege! Hauptdarsteller Jordana Beatty (Judy Moody)

Paris Mosteller (James 'Stink' Moody)

Heather Graham (Tante Opal)

Janet Varney (Mom)

Kristoffer Ryan Winters (Dad)

Garrett Ryan (Rocky Zang)

Preston Bailey (Frank Pearl)

Jaleel White (Mr. Todd)

Regie John Schultz

Drehbuch Megan McDonald

Kathy Waugh

Kamera Shawn Maurer

Musik Richard Gibbs

Story Megan McDonald (Buchreihe 'Judy Moody')