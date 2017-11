CSI: Vegas Teufelsbrut

In einem gutbesuchten Casino in Las Vegas wird der Kinderarzt Dennis Kiel erschossen. Trotz zahlreicher Videokameras und sofortiger Abriegelung des Casinos kann der Täter entkommen. Nick und Morgan finden in einem der Zimmer schließlich den Mann, der laut Videoaufzeichnung der Täter sein muss. Doch dann stellt sich heraus, dass es noch eine andere Videoaufzeichnung gibt, in der der Verdächtige zur selben Zeit ganz woanders zu sehen ist.