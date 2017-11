Blue Bloods - Crime Scene New York Fehde und Tradition

Erin soll in Zukunft die Oberstaatsanwältin vertreten. Die Freude über den Karrieresprung ist aber nur von kurzer Dauer. Wie Erin erfährt, hat ihre Chefin in einem früheren Fall das Recht gebeugt, um einen Sexualstraftäter von der Straße zu bekommen. Indes ist Dannys Ärger groß, als seine Frau Berufliches vor Privates stellt und Danny den Zugang zu einem wichtigen Zeugen in einem Mordfall verwehrt. Er ist für eine Vernehmung noch zu schwach. Als Danny einen zweiten Anlauf nimmt, ist besagter Zeuge bereits tot.