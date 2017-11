MacGyver Schnee in Kalifornien

Angeblich hat der amtierende US-Präsident grünes Licht für Cyber-Angriffe auf China gegeben. Im Gegenzug setzt China daraufhin U-Boote mit Atomraketen in Richtung USA in Marsch. Doch die Verfügung des Präsidenten ist nur eine Täuschung. Dahinter steckt ein Hackerangriff auf die NSA. Ausgerechnet Riley soll für diesen fatalen Hackangriff verantwortlich sein. Sie ist offenbar mittlerweile untergetaucht. Mac und sein Team zweifeln an Rileys Schuld, doch die Zeit drängt. Es droht der Dritte Weltkrieg!