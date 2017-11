Black-ish Das Muttersöhnchen

Dres Mutter Ruby kündigt ihren Besuch an. Während sich Dre und die Kinder vor Freude fast überschlagen, sieht Rainbow Rubys Kommen mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie hat sich noch nie sonderlich gut mit ihrer Schwiegermutter verstanden und das scheint auch diesmal der Fall zu sein, zumal Ruby an allem etwas auszusetzen hat. Rainbow versucht anfangs noch Ruhe zu bewahren, doch bald droht die Rivalität zwischen den beiden Frauen dramatisch zu eskalieren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)