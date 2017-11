Friends with Better Lives Die Macht des Nein

Seit kurzem bekommt Will wieder Nachrichten von seiner Ex-Frau. Obwohl er an einer Versöhnung sehr interessiert ist, rät Bobby, es Valerie nicht allzu leicht zu machen und sie vorerst abzuwimmeln. Andi und Bobby wollen durch ein Rollenspiel ihr Liebesleben wieder aufpeppen, während die Frischverlobten Jules und Lowell bemerken, wie wenig sie sich eigentlich kennen. Überrascht erfährt Jules, dass Lowell schon zweimal verlobt gewesen ist. Mit einer List will Kate herausfinden, wer die Verflossenen waren.