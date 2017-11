Der pointenreiche Komödienhit von Regisseur Tim Story ('Fantastic Four') geht vergnügt in die zweite Runde. Drei Paare treffen sich in Las Vegas, um die Hochzeit ihrer Freunde zu feiern. Bei Mädelsabend und Junggesellenabschied wollen sich Frauen und Männer übertreffen. Kevin Hart ('Central Intelligence') sorgt als Trauzeuge für turbulentes Chaos - Hangover garantiert!

Inhalt

Candace und Michael wollen in Las Vegas heiraten. Sie haben ihre befreundeten Paare zur Hochzeit in die Glitzerstadt eingeladen. Cedric ist natürlich mit von der Partie. Er kommt ohne Begleitung, hat er doch die Rolle als Michaels Trauzeuge übernommen. Erwartungsgemäß schießt der Chaot mit seinen Plänen für den Junggesellenabschied weit über das Ziel hinaus. Jetzt wollen die Frauen die Männer mit ihrem Mädelsabend zudem noch übertreffen. Der Wettstreit um die wildeste Nacht des Lebens läuft bald aus dem Ruder.



DARSTELLER

Kevin Hart (Cedric)

Adam Brody (Isaac)

Michael Ealy (Dominic)

Jerry Ferrara (Jeremy)

Meagan Good (Mya)

Regina Hall (Candace)

Dennis Haysbert (Eddie)

Taraji P. Henson (Lauren)

Terrence J (Michael)

Jenifer Lewis (Loretta)

Romany Malco (Zeke)

Wendi McLendon-Covey (Tish)

Gary Owen (Bennett)

Gabrielle Union (Kristen)

David Walton (Terrell)

REGIE

Tim Story

Drehbuch: Keith Merryman, David A. Newman

Kamera: Christopher Duskin

Musik: Christopher Lennertz

Story: Steve Harvey (Buch 'Act Like a Lady, Think Like a Man')