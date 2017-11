Glee Britney 2.0

Brittany scheint vom Pech verfolgt zu sein. Im Glee Club ist nicht sie, sondern Blaine der neue Stern am Himmel. Zudem lassen ihre schulischen Leistungen zu wünschen übrig, weshalb Sue sie von den Cheerios ausschließt. Die Britney Spears-Woche, die Will auf die Beine stellt, um Brittany aufzubauen, endet ebenfalls in einem Desaster. In New York erhält indes Rachel Schützenhilfe von Kurt. Um sich besser gegen ihre cholerische Lehrerin Cassandra durchzusetzen, vertraut ihr Kurt ein pikantes Geheimnis an.