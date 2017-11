Die Simpsons Der perfekte Sturm

Marge sehnt sich nach der Insel Barnacle, auf der sie als Kind einen unbeschwerten Urlaub verbrachte. Homer entschließt sich dazu, die Familie auf einen Überraschungsurlaub dorthin einzuladen. Kaum vor Ort stellt Homer wieder einmal Unsinn an. Er demoliert die hölzerne Strandpromenade und muss zur Abarbeitung des Schadens auf einem Schiffkutter zur See fahren. Dort geraten er und die Mannschaft in einen schweren Sturm.