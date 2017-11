Disneys Miles von Morgen Leos neue Erfindung / Der mutige Merc

Leos neue Erfindung

Leo hat eine neue Apparatur erfunden. Sie heißt Lota und ist ein Assistenzroboter. Er kann säubern und aufräumen. Alle sind begeistert, bis Lota gegen eine Glasscheibe fliegt, dies einen Kurzschluss bei ihm verursacht und der Roboter daraufhin alles in Unordnung bringt. Dabei müssten die Callistos gerade jetzt einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen, um ein neues Mitglied für Tomorrowland zu gewinnen.



Der mutige Merc

Der Weltraumpostbote bringt ein Päckchen für die Callistos vorbei. Es enthält einen neuen Roboter namens Axel. Er soll Merc ersetzen. Miles ist alles andere als begeistert, schließlich hat er Merc fest ins Herz geschlossen. Aber auch Merc zeigt sich besorgt. Wie sich herausstellt, ist Axel zwar um vieles wendiger als er. Doch kein Roboter kann Familie Callisto so gut beschützt wie Merc.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)