Breaking Bad Salud

Gus, Mike und Jesse fliegen nach Mexiko. Jesse soll im Hauptlabor des Kartells beweisen, dass er erstklassiges Meth produzieren kann. Walter Jr. macht sich um seinen Vater Sorgen, da er sich nicht zu seinem Geburtstag gemeldet hat. Walter ist nach der Prügelei mit Jesse in einem schlechten Zustand. Als sein Sohn bei ihm auftaucht, bricht er in Tränen aus, hat sich aber soweit unter Kontrolle, seinem Sohn ein weiteres Lügenmärchen aufzutischen. Und Skyler lässt Ted Beneke Geld zukommen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)