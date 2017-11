Was gibt es Neues?

50 Jahre ist es her, dass in Österreich und Deutschland ein Comic-Boom einsetzte und Produkte wie "Asterix", "Tim und Struppi" oder die "Lustigen Taschenbücher" auch Erwachsene anzusprechen begann.

Deshalb gibt es bei Oliver Baier diesmal Comichefte als Goodies zu gewinnen. Aber nur für originelle Antworten auf Fragen wie "Was ist die Nasenregel?" Und so strengen sich Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Eva Marold, Leo Lukas und Viktor Gernot diesmal besonders an. Auch bei der von "Willkommen Österreich"-Reporter Peter Klien gestellten Frage, warum in einer schottischen Kunstausstellung eine ordinäre Ananas zu sehen war!