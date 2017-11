Die Goldbergs Liebesschw├╝re

Erica wird während des Sommers eine Kunstschule besuchen. Beverly will, dass Murray seiner Tochter davor endlich einmal sagt, dass er sie liebt. Widerwillig versucht er es, was jedoch erst recht Probleme verursacht. Auch Ericas Brüder haben Schwierigkeiten mit den berühmten drei Worten: Adam möchte einen Liebesbrief nun doch zurückhalten und Barry bereut es, dass ihm ein 'Ich liebe Dich' gegenüber Lainey herausgerutscht ist.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)