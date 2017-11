Thor 2 - The Dark Kingdom ("Thor - The Dark World") Fortsetzung der Marvel-Göttersaga

Chris Hemsworth startet zu seinem zweiten Marvel-Abenteuer als Göttersohn Thor. Gemeinsam mit Natalie Portman als seiner großen irdischen Liebe und Tom Hiddleston ("Kong: Skull Island") als intrigantem Bruder muss er das Universum vor der Auslöschung retten. Packend bis zum atemberaubenden Showdown!

Inhalt Kaum hat Thor die neun Welten befriedet, taucht eine Bedrohung aus der Zeit vor der Geburt des Lichtes auf. Der rachsüchtige Malekith will mit seinen Dunkelelfen das Universum in ewige Finsternis stürzen. Dazu benötigt er 'Äther', eine unheilbringende Energie, die schon vor Jahrtausenden zerstört worden sein soll. Ausgerechnet Astrophysikerin Jane Foster hat diese in London wiederentdeckt und trägt sie nun in sich. Thor holt seine große Liebe ins Götterreich Asgard, um das Universum vor Malekith zu retten. Dabei ist er auf die Hilfe seines zwielichtigen Bruders Loki angewiesen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Chris Hemsworth (Thor)

Natalie Portman (Jane Foster)

Anthony Hopkins (Odin, König von Asgard)

Tom Hiddleston (Loki)

Stellan Skarsgård (Dr. Erik Selvig)

Christopher Eccleston (Malekith)

Idris Elba (Heimdall)

Rene Russo (Frigga)

Chris O'Dowd (Richard)

REGIE

Alan Taylor

DREHBUCH

Christopher Yost

Christopher Markus

Stephen McFeely

KAMERA

Kramer Morgenthau

MUSIK

Brian Tyler

ERFOLGREICHES SEQUEL Für den zweiten Solo-Auftritt des hammerschwingenden Donnergottes wurde nach Regisseur Kenneth Branagh (übernimmt hier nur die Produzentenrolle) der US-Amerikaner Alan Taylor verpflichtet, der bereits genügend Genre-Erfahrung als Episodenregisseur des Serienhits "Game of Thrones" sammeln konnte. Taylor führt die Erfolgsmischung aus Action, Humor und Romantik seines Vorgängers fort, legt aber an bombatischen Special Effects und wuchtiger Action noch einiges drauf. Bei einem Produktionsbudget von $170 Millionen Dollar durften sich die Macher über ein weltweites Einspielergebnis von knapp $644,6 Millionen Dollar freuen, fast $200 Millionen mehr als der erste Teil.

Hochkarätiges Team aus Teil 1 Für die Fortsetzung konnte der fast idente prominente Cast aus dem ersten Teil übernommen werden - neben dem laut People Magazine ehemaligen 'sexiest man alive' Chris Hemsworth ("Rush") und Oscargewinnerin Natalie Portman ("Black Swan") ist auch Schauspielikone Anthony Hopkins erneut an Bord. Brit-Mime Tom Hiddleston ("Only Lovers Left Alive") glänzt als Thors intriganter Adoptivbruder Loki. Mit dabei sind auch wieder Rene Russo ("Die Thomas-Crown-Affäre"), Idris Elba (Star der Krimireihe "Luther", "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit"), Schwedenexport Stellan Skarsgård sowie die wunderbare Kat Dennings ("2 Broke Girls"). Zum Gruseln schön ist Neuzugang Christopher Eccleston (Bild) als rachsüchtiger Fürst der Finsternis Malekith.

TEIL DREI DERZEIT IM KINO Der dritte Teil "THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG" ("THOR - RAGNARÖK") läuft seit 31. Oktober 2017 in unseren Kinos. Diesmal führt der Neuseeländer Taika Waititi Regie, der im Jahre 2014 mit seiner Horrorkomödie "What We Do in the Shadows" einen Überraschungshit landete.

Zweifache Mama Natalie Portman Der 1981 in Jerusalem geborenen Schauspielerin gelang ihr internationaler Durchbruch im zarten Alter von 13 Jahren mit der Rolle der Killer-Elevin Mathilda in Luc Bessons Rachethriller "Leon - Der Profi" (1994). Für Darren Aronofskys Ballett-Thriller "Black Swan" schindete sie zehn Monate lang ihren ohnehin schon zierlichen Körper und wurde zu Recht mit einem Oscar als Beste Hauptdarstellerin belohnt. Seit dem Jahre 2012 ist sie mit dem französischen Tänzer und Choreograph Benjamin Millepied verheiratet mit dem sie Sohn Aleph (geboren im Juni 2011) hat. Am 22. Februar 2017 brachte sie ihr zweites Kind, Töchterchen Amalia, auf die Welt.

CHRIS HEMSWORTH Die Titelfigur wird erneut von Aussie-Star Chris Hemsworth (älterer Bruder von Liam) verkörpert, der die Rolle des nordischen Donnergottes auch in der Superheldensaga "Die Avengers" (2012) und seiner Fortsetzung "Avengers: Age of Ultron"(2015) übernahm. Neben seiner tiefen Stimme und seinen eindrucksvollen körperlichen Qualitäten punktet der 1,91m große Hüne aber auch mit erdigem 'down-under' Charme und viel Humor. Nach Auftritten in "Star Trek" und "The Cabin in the Woods" feierte der 1983 in Melbourne geborene Schauspieler mit "Thor" im Jahre 2011 seinen Durchbruch. Mit der Märchenverfilmung "Snow White and the Huntsman" an der Seite von Kristen Stewart katapultierte sich Hemsworth endgültig in den Hollywood-Olymp der Stars. Im Jahre 2013 drehte er den adrenalingetränkten Formel-1-Film "Rush-Alles für den Sieg", in dem er Niki Laudas großen Konkurrenten James Hunt darstellte. Im Jahre 2016 war der 34-Jährige im Fantasy-Märchen-Sequel "The Huntsman & the Ice Queen" an der Seite von Charlize Theron und Emily Blunt in unseren Kinos zu sehen.



Hemsworth ist seit Dezember 2010 mit Schauspielkollegin Elsa Pataky verheiratet und hat eine Tochter, India Rose, und Zwillingssöhne mit ihr.