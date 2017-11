Calimero 3D Peter, der Gärtner

Um seinen Eltern eine Freude zu machen, behauptet Peter, gut mit Pflanzen umgehen zu können. Begeistert schicken sie ihn sogleich in eine Babykürbis-Gartenbauschule. Doch Peter hat in Wahrheit gar kein Talent zum Gärtnern und auch überhaupt keine Lust dazu. Viel lieber wäre er in dieselben Schule wie seine Freunde. Um seine Eltern nicht zu enttäuschen, wagt es Peter aber nicht, den beiden reinen Wein einzuschenken. Da auch Calimero seinen Freund sehr vermisst, versucht er ihm zu helfen.