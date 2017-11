Navy CIS: L.A. Der Doppelgänger

In der von Chris O'Donnell inszenierten Folge wird Sam beschuldigt, Leyla Walden in ihrem Haus ermordet zu haben. Seine DNA wurde am Tatort sichergestellt. Callen ist fest von Sams Unschuld überzeugt und setzt alles daran, seinen Freund und Partner zu entlasten.

Staffel 9 seit 1. Oktober 2017 auf CBS

"Navy CIS: L.A." ist das Spin-Off der erfolgreichen Serie "Navy CIS" und folgt den Fällen einer Undercovereinheit des "Naval Investigative Service" (NCIS), dem Office of Special Projects. Das Team kommt zum Einsatz bei Bedrohungen der inneren Sicherheit und wird von Special Agents G. Callen (Chris O'Donnell - "Der Duft der Frauen") und dem ehemaligen Navy SEAL Sam Hanna (LL Cool J), der auch wegen seiner Arabischkenntnisse als Experte für den Nahen Osten gilt, angeführt. Unter der Leitung von Henrietta "Hetty" Lange (Oscarpreisträgerin Linda Hunt - "Ein Jahr in der Hölle"), die mit strenger, aber liebevoller Hand ihre bunt gemischte Truppe führt, wird neben vollem Körpereinsatz und absolutem Teamgeist auch jede Menge Humor zum Besten gegeben. Die Serie debütierte am 22. September 2009 auf dem Sender CBS. Bis Mai 2017 lief in den USA die achte Staffel. Staffel neun mit 24 neuen Folgen startete am 1. Oktober 2017 auf CBS. Fast 9 Millionen US-Fans saßen dabei vor ihren Fernsehern.