Aus Spiel wird Ernst

Die den Weltraum erforschende Familie Callisto gerät in Gefahr: Ihr Raumschiff wird von einer außerirdischen Königin abgefangen, die sie für feindliche Eindringlinge hält. Ihre einzige Chance, zu entkommen, wäre ein Sieg in einem Spiel, bei dem die Callistos nicht einmal die Regeln kennen. Mutig stellt sich Miles der kaum lösbaren Aufgabe.



Geheimnisvoller Sommerurlaub

Die Callistos freuen sich auf einen Badeurlaub auf dem Ferienplaneten Alarbus. Doch als sie dort ankommen, müssen sie zu ihrem Erstaunen feststellen, dass sie auf eine Erfrischung im kühlen Nass diesmal wohl verzichten müssen. Das Meer ist verschwunden! Verdutzt versuchen Miles und seine Schwester Loretta herauszufinden, wie es soweit kommen konnte.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)