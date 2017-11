Disneys Miles von Morgen Die Reise zum Eisplaneten / Angriff der Flickorax

Die Reise zum Eisplaneten

Miles und seine Familie sollen auf den eisbedeckten Exoplanten reisen. Eine Weltraum-Drohne ist dort stecken geblieben und festgefroren. Dafür haben sie sogar ein Erhitzungs-Upgrade bekommen. Während sich Loretta an die Anleitung für das Gerät halten will, findet es Miles spannender, sich selbst eine Lösung auszudenken.



Angriff der Flickorax

Auf dem Planeten Calpurnia ist das Licht ausgefallen. Die Bewohner bitten die Familie Callisto um Hilfe. Als die Vier auf Calpurnia ankommen, bemerken sie, dass sämtliche Drähte durchgeknabbert wurden. Schnell entlarvt Loretta die Übeltäter: sogenannte Flickorax. Diese essen alles, was Licht ausstrahlt.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)