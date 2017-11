Taras Welten Besuch vom Jugendamt

Familie Gregson hat mit den Nachwirkungen des Tornados zu kämpfen. Max bemüht sich, alles so rasch wie möglich wieder in Ordnung zu bringen, da sich das Jugendamt zu einem Besuch angemeldet hat. Er will demonstrieren, dass in der Familie alles bestens ist. Doch dann kommt Alice zum Vorschein und macht Max schwere Vorwürfe.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)