Last Resort Die rote Flagge

Sam und James suchen in Manila nach Christine. Mit der Hilfe eines ehemaligen Seal-Kameraden von James gelingt es ihnen tatsächlich, Christine zu befreien. Doch dann geraten sie unter schweren Beschuss. Da es an Personal und Mitteln mangelt, um alle Gefangenen zu bewachen und zu versorgen, entschließt Captain Chaplin sich zu einer unkonventionellen Lösung des Problems. Und eine chinesische Delegation bietet unerwartet Hilfe an.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)