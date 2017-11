Die Goldbergs Männerfreundschaft

Zu ihrer eigenen Überraschung finden Murray und Laineys Vater Bill heraus, dass sie vieles gemeinsam haben. Es entwickelt sich eine gute Freundschaft. Schwierig wird es, als Bill Murray sein Herz ausschütten will. Erica träumt davon, am Elite-Musik-College Juilliard in New York aufgenommen zu werden. Adam dreht mit ihr ein Musikvideo im "MTV"-Style.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)