Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Knietzsche und Gut & Böse

Für Knietzsche hat jeder Mensch zwei Seiten: eine positive und eine negative. Sie sind beide immer in uns gegenwärtig. Es liegt in unserer Hand, wie wir uns jeweils verhalten. Positiv ist alles, was man sich selbst wünscht, wie Hilfe oder Anerkennung. Negativ ist alles, was man selbst vermeiden will, wie eine Hänselei, Diebstahl oder Gewalt. Jeder will gemocht werden. Daher hat sich das Gute im Laufe der Jahrtausende glücklicherweise durchgesetzt.