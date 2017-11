Wissper Bär in der Mitte

Als sich Wissper am Kühlschrank bedienen will, erlebt sie eine Überraschung. Polarfüchsin Fine steht plötzlich vor ihr. Sie braucht Wisspers Hilfe. Vor kurzem hat Fine zwei neue Spielkameraden gefunden, die Eisbären Barry und Bert. Nun aber ist Barry beleidigt und spricht nicht mehr mit ihr. Als Wissper die drei besucht, erkennt sie schnell, wo das Problem liegt: Barry fühlt sich ausgegrenzt, weil Bert nur mehr mit Fine herumtollt. Schleunigst muss ein Spiel her, in das alle drei eingebunden sind.



