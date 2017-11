Stalker Fanpost

Die äußerst beliebte Soap Opera Darstellerin Nina Preston wird eines Nachts in ihrer Villa von einem Maskierten attackiert und kann sich gerade noch in ihren Panic Room retten. Der Angreifer trug dieselbe Maske wie ein Charakter in ihrer beliebten Serie. Das Team vermutet zunächst, dass die Tat von Heather Miller, einer früheren Stalkerin von Nina, verübt wurde.