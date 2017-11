Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr Heimkehr

Dass Caleb verschwunden ist, spricht sich in Arcadia schnell herum und hinterlässt einige offene Fragen. Marty hat Angst, dass dasselbe auch mit Jacob passieren könnte. Inzwischen hat Maggie ihren ehemaligen Professor, Eric Ward, um Hilfe gebeten. Ward will den Jungen besuchen und verspricht, mit niemandem über das Geheimnis zu sprechen. Und Rachael offenbart Tom ihr Geheimnis: sie ist von ihm schwanger. Als Helen davon erfährt, ist sie entsetzt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)