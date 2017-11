Bates Motel Sie k├Ânnen mir vertrauen

Norma steckt in der Klemme. Ein Gürtel, den ihr Sohn als Souvenir aufbewahrt hat, bringt sie mit dem Mord an dem Motelbesitzer Keith Summers in Zusammenhang. Das Kleidungsstück befindet sich seit der Hausdurchsuchung im Besitz von Deputy Shelby. Gegen gewisse Liebesdienste ist Shelby bereit, auf eine Strafverfolgung zu verzichten. Norman rät seiner Mutter davon ab, Shelby zu vertrauen. Seit er auf der Suche nach dem Gürtel eine Geisel in dessen Keller entdeckt hat, ist ihm der Cop nicht geheuer.