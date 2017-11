Da capo : Michael Reisecker geht im westlichsten Teil Österreichs auf Reisen und wagt sich über die Grenzen in die Schweiz und nach Liechtenstein. Der Dokumentarfilmer mit der Brillenkamera trifft auf spannende Geschichten in einer für viele noch zu entdeckenden Region.

In Rankweil bleibt er bei einem Hundeabrichteplatz stehen. Von der jungen Trainerin erfährt Reisecker, dass hier "Agility", eine Hundesportart auf Wettkampfniveau unterrichtet wird. Die erst 20-jährige Frau zeigt, was sie Hunden alles beibringen kann und berichtet noch von einer Handvoll anderer Aktivitäten, die sie umtreiben.

Weiter geht die Reise zum westlichsten Punkt Österreichs, dem Ortsteil Bangs in Feldkirch. Nur wenige Meter von der Grenze zur Schweiz und zu Liechtenstein entfernt, führt eine junge Frau durch den Rohbau ihres künftigen Hauses. Sie möchte ihre Grenzregion nicht verlassen, hat sie dort doch alles, was sie für ihr Leben braucht.

Auf einer Großbaustelle lernt Reisecker eine deutsche Bauleiterin kennen, die für eine Baufirma aus Zürich diese Baustelle in Liechtenstein managt. Eine der wenigen Frauen, die in diesen von Männern besetzten Beruf vorgedrungen sind.

In der Schweiz sticht dem reisenden Filmemacher ein öffentliches Kunstwerk ins Auge: ein riesiger, stilisierter Baum aus Schrott. Er macht sich auf die Suche nach dem Künstler und findet nach kurvenreicher Anreise den Metallplastiker Silvan Köppel, der in der Abgeschiedenheit, "hinter den Bergen" seine Bleibe gefunden hat und über seine Arbeits-und Lebensweisen philosophiert.





Reiseckers Reisen" - ein ermunternder Einblick in den bunten Alltag menschlichen Seins.



Regie

Michael Reisecker