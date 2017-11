Californication Liebe, Glaube, Hoffnung

Ein alkoholisierter Autofahrer hat Karen in einen schweren Unfall verwickelt. Gemeinsam mit Marcy und Charlie stehen Hank im Krankenhaus qualvolle Stunden des Wartens und Bangens bevor, ehe die Ärzte Näheres wissen. Hank gehen viele Erinnerungen durch den Kopf und ihm wird wiederholt klar, welche wichtige Rolle Karen in seinem Leben einnimmt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)