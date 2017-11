Kati & Mim-Mim Die Flumsis

Kati will herausfinden, warum das Vogelhäuschen ungenutzt bleibt, das sie im Garten aufgehängt hat. Also reist sie mit Mim-Mim ins Mimiloo-Land. Dort befinden sich ihre Freunde gerade auf der Suche nach Flatterknollen und treffen dabei auf ein Flumsibaby. Die Flumsimutter will ein Nest bauen und kann dabei nicht auf das Kleine aufpassen. Deshalb kümmern sich die Freunde um den quirligen Nachwuchs. Doch das gestaltet sich schwieriger, als zunächst angenommen.