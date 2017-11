Wissper Herbert steckt fest

Erdmännchen Monty hat heute Großes vor. Zusammen mit dem Rest der Familie will er auf Kamel Dieter reiten. Leider ist Dieter aber schrecklich schlecht gelaunt und weigert sich, bei dem Spaß mitzumachen. Ersatz muss also her. Wer könnte da besser helfen als Wissper! In der Tat hat das schlaue Mädchen sogleich eine Idee, wer sich außer Dieter noch als Reitlehrer eignen würde!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)