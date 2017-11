Mit einem doppelten Rückwärtssalto und einer halben Drehung sprang Snowboarderin Anna Gasser 2013 ins Rampenlicht. Die Kärntnerin stand als erste Frau den Double Cork 900. Seitdem ist sie nicht mehr zu stoppen. WM-Gold im Big Air, Gold bei den X-Games im Slopestyle und 177 erste Plätze brachten Anna Gasser den Titel "Sportlerin des Jahres" ein.

Selbst in Amerika versammelt sie eine große Fan-Gemeinde. Heuer wurde ihr in Los Angeles mit dem ESPN-Award der "US-Sport-Oscar" verliehen. Die 26-jährige startet in wenigen Tagen in die neue Saison. Vorher schaut Anna Gasser noch bei Stermann und Grissemann vorbei.



Im Alter von 70 Jahren gelang Peter Simonischek in der Rolle des schrulligen Toni Erdmann der ganz große Durchbruch. Der Film von Maren Ade war für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Peter Simonischek bekam zahlreiche Preise als bester Hauptdarsteller. Hollywood plant ein Remake von "Toni Erdmann" mit Jack Nickolson in der Hauptrolle. Theater-GeherInnen und Fans der Hochkultur schätzen das langjährige Burgtheaterensemble-Mitglied schon lange für seine Schauspielkünste. Was hat sich seit dem internationalen Erfolg für Peter Simonischek verändert? Stermann und Grissemann sprechen in Willkommen Österreich mit dem Künstler über seine außergewöhnliche Karriere.