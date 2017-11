Drop Dead Diva Von Menschen und Ratten

Parker soll den Streit zweier Frauen um eine Ratte schlichten, in der angeblich deren gemeinsamer Geliebter Trent wiedergeboren wurde. In der Zwischenzeit verklagen Jane und Kim den Produzenten einer TV-Show, der eine Kandidatin wegen Hässlichkeit abgelehnt hatte. Kurz darauf hat sich diese das Leben genommen. Deshalb wollen Jane und Kim für den Witwer zwei Millionen Dollar erstreiten. Doch da passiert ihnen ein folgenschwerer Fehler.

