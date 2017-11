Disneys Miles von Morgen Der mysteriƶse Wasserschaden / Der Forscher-Austausch

Der mysteriöse Wasserschaden

Eine unbemannte Raumstation hat auf einem als extrem trocken eingestuften Planeten einen Wasserschaden erlitten. Die Callistos sollen herausfinden, wie so etwas passieren kann. Schnell kommen sie der Sache auf den Grund. Doch noch ehe die Callistos den unsicheren Ort verlassen können, schwappt plötzlich eine Wasserflut vom Nachbarplaneten herüber und reißt ihr Raumschiff mit.



Der Forscher-Austausch

Miles ist furchtbar aufgeregt. Bei den Callistos hat sich ein Austausch-Schülers namens Blubber angekündigt, mit dem er gemeinsam forschen will. Blubber erweist sich als glitschig-glibberiges Wesen, das aber weitaus sympathischer ist, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)