Die Goldbergs Wie du willst

Adam will unbedingt einen richtigen Degen und trickst seinen Vater aus, um einen zu bekommen. Beverly beweist, dass sie eine wahre 'Jenta' ist. Eine Hausfrau, die mit ihren Freundinnen lästert und gerne einsame Herzen verkuppelt. Als sie versucht, die Musiklehrerin Ms. Cinnamon und Coach Meller zu verkuppeln, kostet dies Ms. Cinnamon den Job. Doch so leicht gibt Beverly nicht auf. Sie weiß schon, wie sie das wieder gerade biegen kann.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)