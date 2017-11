How I Met Your Mother Farhampton

Barney hat sich mit Quinn verlobt. Diese bittet Lily und Robin, ihre Brautjungfern zu sein. Robin ist darüber sehr verwundert, da sie doch mit Barney eine gemeinsame Vergangenheit hat. Erst später erfährt sie, dass Barney Quinn nie etwas davon erzählt hat, dass sie ein Paar waren. Robin ist darüber sehr bestürzt. Auch Ted hat so seine liebe Not: Victoria will Klaus vor dem Altar stehen lassen und ihm nicht einmal einen Abschiedsbrief hinterlassen.