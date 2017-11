Wissper Tauschgeschäft

Seit Jahren muss sich Flusspferd Hatty mit einer Einheitskost begnügen: Seegras. Klar, dass ihr der Sinn allmählich nach etwas Abwechslung steht. Am liebsten würde Hatty von den saftigen Blättern der Bäume naschen. Leider kommt sie aber an die hoch hängenden Zweige nicht heran. Rat suchend wendet sich Hatty an Wissper.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)