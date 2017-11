Disneys Henry Knuddelmonster Die Monster-Hochzeit / Die Monster-Band

Die Monster-Hochzeit

Henry hilft dem schüchternen Signor Knurrtonio, dessen Geliebter Matilda endlich einen Heiratsantrag zu machen. Zum Dank wird Henry zum Trauzeugen ernannt und Sonny darf die Hochzeit planen. Die zwei sind hellauf begeisert! Einen Haken hat die Sache allerdings: Sonnys Geschmack entspricht so gar nicht dem von Matilda. Zudem beginnt Sonny sich ständig in den Vordergrund zu spielen.



Die Monster-Band

Henry und sein bester Freund Dennis gründen gemeinsam eine Band. Schnell kristallisiert sich allerdings heraus, dass Dennis zwar tolle Songs schreiben kann. Als Sänger sollte er aber wohl besser nicht auftreten, weil er so falsch singt, auch wenn Dennis nichts lieber täte. Henry ist untröstlich, da er ja eigentlich mit Dennis Musik machen wollte. Mit Sonnys Hilfe sucht er daher kurzerhand nach einem Weg, Dennis seinen Herzenswünsch doch noch zu erfüllen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)