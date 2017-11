Während Rachels Bruder plötzlich in der Kanzlei auftaucht und sie um Hilfe bittet, müssen sich Jared und Peter mit einem anderen Problem beschäftigen: ein Baseball-Fan belästigt einen Spieler jeden Tag und beschimpft ihn so sehr, dass dieser sich nicht mehr auf das Spielen konzentrieren kann. Franklin und Bash vermuten, dass der Störenfried von einem Konkurrenten bezahlt wird.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Breckin Meyer (Jared Franklin)

Mark-Paul Gosselaar (Peter Bash)

Reed Diamond (Damien Karp)

Malcolm McDowell (Stanton Infeld)

Dana Davis (Carmen Phillips)

Regie Michael Zinberg