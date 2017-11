Wickie und die starken Männer Die freiwillige Feuerwehr

In Flake ist ein großer Brand ausgebrochen, das ganze Dorf ist in Gefahr. Die Wikinger wissen keinen Rat. Wickie erinnert sich an seinen früheren Streich, baut die Wasserleitungen wieder auf und löscht das Feuer. Von nun an hat Flake sogar seine eigene Feuerwehr.