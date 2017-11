Guys With Kids Chris' neue Freundin

Chris ist frisch verliebt und sich absolut sicher, dass keiner seiner Freunde etwas an seiner neuen Flamme aussetzen kann. Umso überraschender ist daher Nicks erste Reaktion, als er ein Foto von ihr sieht. Tatsächlich ist Chris' Herzblatt für Nick keine Unbekannte. Sheila wiederum nimmt Chris' neue Eroberung zum Anlass, unangemeldet in seiner Wohnung aufzukreuzen, was dieser gar nicht gutheißt. Indes schwant Gary Übles, als ihm bewusst wird, dass er seinen Hochzeitstag völlig verschwitzt hat.