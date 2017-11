Blue Bloods - Crime Scene New York Copkiller

Eine Kunststudentin wird ermordet und mit einem Kruzifix in der Hand auf einem Friedhof zurückgelassen. Danny vermutet ein persönliches Verhältnis zwischen Täter und Opfer, da kein Raub vorliegt und die 21-Jährige erwürgt wurde. Ohne Wissen ihres Vaters ist sie vor kurzem zum Islam konvertiert. Indes beschäftigt Frank der ehemalige Cop Pedro Mendoza. In Miami hat er einen Polizisten erschossen und will nun in New York an seinen ehemaligen Kollegen vom NYPD Rache nehmen.